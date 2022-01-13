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Минсельхоз КР запустил проект "Финансирование сельского хозяйства-10"

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- Назгуль Абдыразакова
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Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР пояснило цель проекта "Финансирование сельского хозяйства-10". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, целью вышеназванного проекта является оказание государственной поддержки субъектам сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности для своевременного проведения сельскохозяйственных полевых работ в 2022 году путем обеспечения доступными и льготными кредитными средствами.

Срок реализации проекта – 5 лет, финансируется республиканским бюджетом КР.

Из республиканского бюджета выделяются субсидии в размере 474,0 млн. сомов для покрытия расходов коммерческих банков, участвующих в проекте.

Ответственные исполнителями проекта являются министерство финансов Кыргызской Республики, министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики, национальный банк Кыргызской Республики, коммерческие банки, участвующие в реализации Проекта.

Целевыми отраслями выдачи льготных финансовых средств являются животноводство, растениеводство, пищевая и перерабатывающая промышленность.

Конечная процентная ставка установлена в объеме 6 % по всем целевым отраслям, сроки кредита для субъектов животноводства, растениеводства составляют 36 месяцев, для субъектов семплемхозов, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, заготовки кормов, искусственного осеменения - 60 месяцев, для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности – 60 месяцев.

Размер выдаваемого кредита для:

- субъектов животноводства и растениеводства составляет от 300,0 тыс. сомов до 3,0 млн. сомов;

- семплемхозов, птицеводства, рыбоводства, пчеловодства, заготовки кормов, искусственного осеменения – до 10,0 млн. сомов;

- предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности – 500,0 тыс. сомов до 20,0 млн. сомов.

Льготный период для всех категорий установлен 6 месяцев.

Средства, направляемые для категорий данного проекта составляют:

- для субъектов животноводства - не более 50 процентов от общей суммы финансирования;

- - для субъектов растениеводства - не более 25 процентов от общей суммы финансирования;

- для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности - не менее 25 процентов от общей суммы финансирования.

По предварительным расчетам, в 2022 году сельским товаропроизводителям будут выделены льготные финансовые средства в сумме 5,0-5,5 млрд. сомов, -говорится в сообщении министерства.


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URL: https://www.vb.kg/412369
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, проект
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