В Кыргызстане создано ОАО "Кыргызиндустрия"

Решением кабмина КР создано открытое акционерное общество "Кыргызиндустрия" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным? создание ОАО "Кыргызиндустрия" позволит оперативно и самостоятельно осуществлять мероприятия по привлечению инвестиций, взаимодействовать с международными корпорациями, создавать совместные предприятия.

"Наличие единственного акционера в лице государства дает гражданам и инвесторам гарантии успешного развития и снижает риски.

Создание компании также позволит решить целый комплекс задач, диктуемых современными условиями ведения бизнеса, в том числе повысит эффективность оперативного управления, увеличит инвестиционную привлекательность бизнеса, снизит производственные издержки, управление рисками и др. Одной из основных задач создания компании является эффективное и прозрачное распределение финансовых средств, поступающих от деятельности дочерних компаний и собственной деятельности посредством годового и ежеквартального отчета.

Отметим, что решение о создании компании "Кыргызиндустрия" с уставным капиталом в 1 млрд сомов было принято в ходе очередного заседания Кабинета Министров. Постановление подписано премьер-министром Акылбеком Жапаровым и вступает в силу со дня официального опубликования", -говорится в сообщении кабмина.