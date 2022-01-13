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В Кыргызстане создано ОАО "Кыргызиндустрия"

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- Назгуль Абдыразакова
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Решением кабмина КР создано открытое акционерное общество "Кыргызиндустрия" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным? создание ОАО "Кыргызиндустрия" позволит оперативно и самостоятельно осуществлять мероприятия по привлечению инвестиций, взаимодействовать с международными корпорациями, создавать совместные предприятия.

"Наличие единственного акционера в лице государства дает гражданам и инвесторам гарантии успешного развития и снижает риски.

Создание компании также позволит решить целый комплекс задач, диктуемых современными условиями ведения бизнеса, в том числе повысит эффективность оперативного управления, увеличит инвестиционную привлекательность бизнеса, снизит производственные издержки, управление рисками и др. Одной из основных задач создания компании является эффективное и прозрачное распределение финансовых средств, поступающих от деятельности дочерних компаний и собственной деятельности посредством годового и ежеквартального отчета.

Отметим, что решение о создании компании "Кыргызиндустрия" с уставным капиталом в 1 млрд сомов было принято в ходе очередного заседания Кабинета Министров. Постановление подписано премьер-министром Акылбеком Жапаровым и вступает в силу со дня официального опубликования", -говорится в сообщении кабмина.


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URL: https://www.vb.kg/412371
Теги:
Акылбек Жапаров, Кыргызстан, кабмин
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