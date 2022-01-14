Эмомали Рахмон повысил зарплаты военнослужащим

Президент Таджикистана подписал 13 января указ о мерах по усилению уровня социальной защиты населения, увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных организаций, размеров пенсий и стипендий. Он опубликован на сайте главы государства.

Согласно указу, с 1 января "в целях повышения благосостояния и обеспечения социальной защиты населения" увеличены должностные оклады военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов.

Размер выплат будет увеличен на 25%, другим работникам этих ведомств - на 20%.

Согласно указу, установлен базовый оклад для расчета коэффициентов к воинским званиям военнослужащих. Он составит для военных от лейтенанта и от старшего лейтенанта до генерала армии - 745 сомони.

Кроме того, отмечается в указе, с 1 июля 2022 года минимальный размер оплаты труда для всех экономических и социальных сфер республики будет установлен в размере 600 сомони в месяц.

Также летом будут увеличены на 20% должностные оклады работников органов власти и государственного управления, учреждений образования, науки (за исключением работников президиума Национальной академии наук Таджикистана и ее подведомственных учреждений), культуры, спорта, здравоохранения, учреждений сферы социальной защиты, других организаций сферы социальной защиты и других бюджетных организаций на 20 процентов.

Медицинским работникам также решено увеличить размер базового оклада на 20% и установить его в размере 366 сомони.

Также будут повышены пенсии детям-сиротам и выплаты несовершеннолетним по потери кормильца - ставка вырастет на 25% от размера минимальной пенсии по старости.

Действующие стипендии студентов и другие виды стипендий, в том числе президентские стипендии (за исключением курсантов высших военных учреждений и Академии Министерства внутренних дел Республики Таджикистан), будут с 1 июля увеличены на 20%.

Источник: asiaplustj.info