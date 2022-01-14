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После беспорядков в Казахстане возбудили почти 500 уголовных дел

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- Алина Мамаева
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Власти Казахстана инициировали 494 уголовных дела против участников беспорядков, в том числе 44 - по актам терроризма. Об этом сообщила Генеральная прокуратура республики.

В сообщении говорится, что на сегодня следственно-оперативные группы расследуют 494 уголовных дела, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 - по убийствам и другим.

В ведомстве отмечают, 524 человека, подозреваемые в совершении преступлений, водворены в изоляторы временного содержания. Под стражу с санкции суда взяты 412 человек.

Согласно информации Генпрокуратуры, за совершенные в период режима ЧП правонарушения составлено 6 966 протоколов о возбуждении административных производств, к различным видам административной ответственности привлечено 4 918 лиц, в том числе аресту подвергнуто 1 978 человек. Штрафы получил 791 человек, предупреждения - 2 149. На рассмотрении судов находится 2 048 материалов.


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URL: https://www.vb.kg/412379
Теги:
Казахстан, массовые беспорядки, уголовное дело
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