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В Бишкеке откроется "Инженерная школа" для детей

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- Анастасия Карелина
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В кыргызской столице 17 января откроется "Инженерная школа" для детей. Так Кыргызпатент отметит Международный День детей-изобретателей. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства интеллектуальной собственности и инноваций.

В нынешнем году праздник пройдет в необычном формате. В его программе: открытие "Инженерной школы" и первый открытый урок. Желающие смогут принять в нем участие в онлайн и офлайн форматах.

Гостей ждут мастер-классы по "STEAM – образованию". В FabLab лаборатории покажут и расскажут, как использовать станок лазерной резки и гравировки. Пройдет вводный урок по графическому дизайну, создание 3D модели для печати на 3D принтере, а также выставка детского технического творчества.

В праздничном мероприятии примут участие дети и руководители школьных и внешкольных учреждений всей республики с охватом более трех тысяч человек. Это представители Ошской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской, Нарынской, Таласской, Баткенской областей, города Ош, Кызыл-Кии,Таш-Кумыра.


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URL: https://www.vb.kg/412381
Теги:
дети, Кыргызпатент
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