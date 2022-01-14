Мирзиёев ответил на заявление Лукашенко об угрозе переворота в Узбекистане

На заседании Совета безопасности президент Шавкат Мирзиёев высказал мнение о заявлениях глав некоторых государств касательно Узбекистана.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе онлайн-саммита ОДКБ сделал резонансное заявление, что Узбекистан может стать следующим в череде антиконституционных государственных переворотов.

"Уроки эти, о которых здесь много говорили, должны извлечь, простите за это, прежде всего в Узбекистане. Если эти уроки не будут извлечены, то, по нашей информации, а это вы уже видите там на месте, их взгляды (экстремистов – прим. редакции), в том числе, брошены и на Узбекистан", – сказал президент Беларуси.

Вот как это заявление прокомментировал президент Узбекистана.

"На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий. Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности. Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу", – сказал Шавкат Мирзиёев.

Он также подчеркнул, что обеспечение безопасности, мира и спокойствия народа Узбекистана остается главным приоритетом сегодня, и останется таковым и в дальнейшем.

"Потому что только мир и спокойствие являются главной гарантией всестороннего развития нашей страны. Новый, 2022 год должен стать решающим во всех сферах, в том числе и в Вооруженных Силах", – сказал президент.

Источник: podrobno.uz