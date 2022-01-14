Депутат Бундестага назвал причину непризнания "Спутника V" в Евросоюзе

Российская вакцина "Спутник V" могла бы быть одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), если бы оценивалась только по медицинским показателям. Об этом в интервью "Известиям" заявил член комитета Бундестага по международным делам от "Альтернативы для Германии" Петр Быстрон. Однако, по мнению политика, признание антиковидного препарата тормозится из-за политических и экономических факторов.

- Решение об одобрении принимается EMA. Агентство не позволяет использовать российскую вакцину по политическим и экономическим причинам. Оно защищает рынок, чтобы крупные западные фармацевтические компании могли продавать свои препараты без конкуренции. Кроме того, оно не хочет обеспечить приток иностранной валюты в Россию. Если бы EMA оценивала вакцины чисто с медицинской точки зрения, "Спутник V" уже давно был бы одобрен в ЕС, - сказал он.