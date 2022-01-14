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Мадумарова вызвали на допрос в Генпрокуратуру по делу приграничного участка

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- Бакыт Стамов
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Депутат Жогорку Адахан Мадумаров находится на допросе в следственном управлении Генеральной прокуратуры. Об этом редакции vb.kg подтвердили в пресс-службе ГП КР.

По данным пресс-службы, его допрашивают в качестве свидетеля по делу кыргызско-таджикской границы.

Напомним, ранее в интервью Баткенскому телеканалу президент Садыр Жапаров заявил, что после выборов начнется расследование по незаконной продаже земель на приграничных территориях Баткенской области.

До этого глава государства на пресс-конференции заявил, что 3 марта 2009 года Адахан Мадумаров на посту секретаря Совета безопасности незаконно подписал протокол, исходя из которого Душанбе претендует на наш участок.

"У Мадумарова не было полномочий подписывать протокол, и он не имеет никакой юридической силы. Для решения вопросов границ сначала работают межправительственные комиссии, а потом соглашение поступает президенту, далее оно направляется на ратификацию в Жогорку Кенеш. Никакая другая структура не имеет права подписывать документ", - заявил Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/412389
Теги:
Адахан Мадумаров, Генеральная прокуратура, граница, Таджикистан
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