Акылбек Жапаров провел совещание с послами и главами представительств КР

Председатель кабмина провел совещание в формате видеоконференции с послами, руководителями постоянных представительств Кыргызской Республики при международных организациях и генеральных консульств. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В ходе совещания обсуждались вопросы, связанные с реализацией текущих задач кабинета министров, деятельностью загранучреждений страны.

Акылбек Жапаров акцентировал внимание на необходимости активизации работы по защите прав и интересов граждан страны за рубежом, привлечению иностранных инвестиций, технологий и знаний, расширению торгово-экономических связей, содействию экспорта отечественной продукции на зарубежные рынки, увеличению туристического потока, привлечению международного климатического финансирования от целевых экологических фондов, зарубежных стран-партнеров, многосторонних финансовых институтов.

"Реализация вышеуказанных задач должна стать одним из ключевых, решающих показателей вашей работы. Работа должна вестись более эффективно с достижением реальных результатов. Разумеется, в самой республике параллельно должна вестись работа по улучшению инвестиционного и делового климата. Кабинетом министров принимаются все меры для улучшения бизнес-климата и создания благоприятных условий для инвесторов в стране", - отметил Жапаров.

В ходе совещания состоялся обмен мнениями по повышению эффективности деятельности Министерства иностранных дел и наших загранучреждений. По его итогам даны поручения госорганам по оказанию содействия в решении поставленных задач.