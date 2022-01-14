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Касым-Жомарт Блинкен или Касым-Жомарт Путин?

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- Канат Кожоев
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Политолог Аркадий Дубнов в своем блоге на сайте "Эхо Москвы" высказался о том, почему президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев настоял на выводе ограниченного контингента ОДКБ из РК спустя неделю после его ввода.

"Его задачей было посрамить госсекретаря США Энтони Блинкена, опрометчиво заявившего на днях, что "когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". Так вот, несложно, ввёл-вывел… казахи умеют))", - написал эксперт.

Это несколько примитивная и поверхностная трактовка ситуации.

Очевидно, что для России вопрос противостояния с США и Западом в целом – очень существенен. И эпицентр этого противостояния находится в Украине. Именно там, а также на переговорах в Европе и происходят важнейшие, возможно, даже исторические события, связанные с этой конфронтацией.

Также очевидно, что россияне невольно переносят эту повестку и на события в Казахстане. Скорее всего, именно этим объясняется острая и не вполне адекватная реакция нескольких высокопоставленных российских чиновников на назначение министром информации и общественного развития Аскара Умарова. Так, глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал министра Казахстана "русофобской дрянью", а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что на космодроме "Байконур", расположенном в Казахстане, не будут рады Умарову, корпорация его там не ждет.

Понятно, что в данной ситуации борцы с Западом перегибают. Рогозин и Примаков не вполне понимают тонкости всех политических процессов, происходящих в Центральной Азии (Восток – дело тонкое!).

Чиновникам из путинского окружения, наверное, хотелось больше шоу, чтобы показать Западу, что влияние России в ЦА не ослабло, а даже наоборот.

Однако сами и Владимир Путин, и Касым-Жомарт Токаев отлично понимают, что ввод миротворческих сил уже полностью выполнил свои задачи. Деструктивным силам дали понять, что Казахстан не дадут в обиду и на растерзание террористов.

И неважно, кто именно принял решение о выводе ОДКБ. Первым его публично озвучил Токаев, а затем и Путин объявил о завершении короткой, но эффективной миссии миротворцев в Казахстане. Владимир Владимирович в своей манере принял молниеносное решение.

Кстати, американские миротворцы неделей однозначно бы не ограничились. Если бы они пришли с помощью в Казахстан, то их вряд ли удалось бы выдворить даже через пять лет.

Решение о выводе ОДКБ - очень верный шаг. Мы, кыргызстанцы, знаем, что постреволюционный период – самый тяжелый. Это время, когда идут поиски виноватых, поиски победителей, идет разбор полетов.

И все это на фоне еще не остывшего народного гнева, который может вылиться в новые революционные события, потому что в Казахстане видно, что точка еще не поставлена. В этих условиях присутствие иностранного военного контингента – это как красная тряпка для быка. Причем любая провокация, даже мелкая, в сторону сил ОДКБ могла бы вылиться в масштабный вооруженный конфликт. А это означает войну в Центральной Азии, совершено не нужную России и уж точно казахам и нам.

Войска ОДКБ могли бы стать идеальной мишенью для любых деструктивных сил. Но их вывод снял эту проблему

Сегодня для Казахстана неважно, в каком он векторе идет - с РФ или США. Это все выстроится позже. Гораздо важнее, какой курс возьмут власти внутри страны, с кем будет Касым-Жомарт Токаев – с народом или с кланом первой семьи. Да, сегодня казахский президент создает какие-то фонды в помощь людям, избегает использовать название Нурсултан. Но это все полумеры. Народ, который ждет разгрома назарбаевщины, это не проглотит, ему нужен вождь, который возглавит все революционные процессы в стране и выведет Казахстан из многолетнего тупика.


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URL: https://www.vb.kg/412393
Теги:
Владимир Путин, Казахстан, Россия, США, Касым-Жомарт Токаев, ОДКБ
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