В ЦВСИГ в подмосковном Сахарово сейчас содержатся 75 граждан Кыргызстана

В Центре временного содержания иностранных граждан ГУВД МВД России по городу Москва в деревне Сахарово в настоящий момент содержатся 75 граждан Кыргызстана. Согласно постановлениям российских судебных инстанций, эти люди признаны виновными в совершении административных правонарушений на территории Российской Федерации.

В рамках работы по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации юрист консульского отдела посольства КР в РФ посетил наших соотечественников.

Руководство Центра рассказало о проводимой работе по улучшению условий содержания и ускорению процедуры отправки граждан иностранных государств на родину. Юрист ознакомился с условиями содержания, питания и медицинского обслуживания временно пребывающих в Центр.

В конференц-зале Центра организована была встреча с гражданами Кыргызской Республики, которым даны разъяснения по процедурам отправки на родину и деятельности диппредставительства в этом направлении.

По состоянию на 11 января 2022 года в Центре содержатся 75 граждан Кыргызстана.