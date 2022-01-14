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В ЦВСИГ в подмосковном Сахарово сейчас содержатся 75 граждан Кыргызстана

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- Асия Канаева
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В Центре временного содержания иностранных граждан ГУВД МВД России по городу Москва в деревне Сахарово в настоящий момент содержатся 75 граждан Кыргызстана. Согласно постановлениям российских судебных инстанций, эти люди признаны виновными в совершении административных правонарушений на территории Российской Федерации.

В рамках работы по защите прав и интересов граждан Кыргызской Республики в Российской Федерации юрист консульского отдела посольства КР в РФ посетил наших соотечественников.

Руководство Центра рассказало о проводимой работе по улучшению условий содержания и ускорению процедуры отправки граждан иностранных государств на родину. Юрист ознакомился с условиями содержания, питания и медицинского обслуживания временно пребывающих в Центр.

В конференц-зале Центра организована была встреча с гражданами Кыргызской Республики, которым даны разъяснения по процедурам отправки на родину и деятельности диппредставительства в этом направлении.

По состоянию на 11 января 2022 года в Центре содержатся 75 граждан Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/412400
Теги:
Россия, Москва, Мигрант, депортация трудовых мигрантов
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