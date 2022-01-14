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На границе с Украиной началась проверка боеготовности российских войск

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- Бакыт Стамов
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В войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности, сообщили в Минобороны.

"Продолжаются плановые мероприятия зимнего периода обучения войск. В рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" в войсках Восточного военного округа проводится внезапная проверка боевой готовности", - сказано в релизе.

Учения позволят оценить способность оперативно действовать после перегруппировки на большие расстояния по территории России, добавили в ведомстве.

Особое внимание уделят возможностям транспортной инфраструктуры по перевозке военных и оборудования.

Подразделениям ВВО предстоит отработать широкий спектр задач по организации всестороннего обеспечения и выполнить контрольные и зачетные упражнения по предметам боевой подготовки с проведением тактических учений и боевых стрельб на удаленных полигонах.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/412404
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