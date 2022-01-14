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Люди проводят за телефонами треть своего времени бодрствования

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- Умар Тамашев
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По данным аналитической компании App Annie, в настоящее время человек взаимодействует со своим мобильным телефоном в среднем 4 часа 48 минут в сутки. Это на 30 процентов больше, чем в 2019 году.

Согласно отчету App Annie, в 2021 году приложения были загружены 230 миллиардов раз, и потрачено на них около 170 миллиардов долларов.

Самым загружаемым приложением стал TikTok, а количество проведенного в нем времени увеличилось на 90 процентов по сравнению с 2020 годом. По прогнозу аналитиков, во второй половине текущего года активная месячная аудитория TikTok перевалит за 1,5 миллиарда.

Среднее время взаимодействия пользователей с мобильными устройствами было подсчитано на основе данных, полученных из десяти рынков – Индии, Турции, США, Японии, Мексики, Сингапура, Канады, Бразилии, Индонезии и Южной Кореи. Примечательно, что средний показатель времени, проводимого пользователями за смартфонами в Бразилии, Индонезии и Южной Корее, превышает пять часов. Семь из десяти минут пользователи проводят в соцсетях, фото- и видеоприложениях, и лидером здесь является TikTok.

Мобильная экосистема в целом остается здоровой – в 2021 году было выпущено 2 миллиона новых новостных приложений и игр, а число приложений, принесших своим создателям более 100 миллионов долларов, выросло на 20 процентов.

Самым популярным приложением потокового видео во всем мире стал YouTube – его загрузили более миллиона раз в 60 странах. Далее во многих регионах следует Netflix.

Растет индустрия мобильных игр – пользователи потратили на них порядка 116 миллиардов долларов. Самыми популярными являются игры Hair Challenge и Bridge Race.

Некоторые пользователи жалуются на большое количество рекламы в играх, но эта реклама приносит огромный доход – 295 миллиардов долларов в прошлом году. Это доказывает, что опасения по поводу ущерба мобильной рекламе, который могут причинить новые политики конфиденциальности Apple, не оправдались.

Некоторые из выявленных в исследовании тенденций отражают более широкие изменения, в том числе влияние на образ жизни людей пандемии коронавируса. К примеру, пользователи стали больше времени проводить в приложениях для шопинга – более 100 миллиардов часов по всему миру. Кроме того, увеличилось время, проводимое в фитнес-приложениях и приложениях для здоровья. Также возросло число загрузок приложений для медитаций, особенно среди молодых людей.

Количество трат на приложения для знакомств перевалило за 4 миллиарда долларов, что на 95 процентов больше, чем в 2018 году.


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URL: https://www.vb.kg/412405
Теги:
информационные технологии, технологии
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