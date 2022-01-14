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Грозит ли Таджикистану казахстанский сценарий?

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На онлайн-саммите ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко призвал коллег оказать военную помощь Таджикистану, чтобы исключить повторения там казахстанского сценария. Насколько обоснованными могут быть такие опасения и существует ли реальная угроза стабильности Таджикистана?

Выступая на заседании глав государств-членов ОДКБ, глава Беларуси отметил необходимость предупреждения казахстанских событий в Таджикистане.

"Хороший повод сейчас собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки и поддержки военной техникой.

Нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном, - почти 200 рейсов мы совершили, перебрасывали технику, благо Россия согласилась.

Мне не хотелось бы, чтобы это случилось и в Таджикистане. Лучше сейчас он там справится с этими проблемами", - сказал он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в свою очередь сообщил о "дремлющих ячейках" в странах-членах ОДКБ, а также о террористах в северо-восточных провинциях Афганистана.

Движение "Талибан", которое сегодня контролирует Афганистан, уже отреагировало на слова главы Таджикистана и заявило, что никаких террористических ячеек в Афганистане нет.

Нужен ли ОДКБ в Таджикистане сегодня?

Таджикский обозреватель Абдумалик Кадыров считает, что сегодня ни в самом Таджикистане, ни у его границ со стороны Афганистана не существует той угрозы, которую обрисовали участники виртуальной встречи Совета ОДКБ.

"Да, в Афганистане находится много членов террористической организации Исламское Государство, которые являются выходцами из Центральной Азии. Они там были до прихода к власти "Талибан", они там есть и сейчас. Единственное, сегодня они чувствуют себя более вольготно, чем прежде. Но в остальном почти ничто не изменилось – ни количественный, ни качественный состав террористов", - считает он.

По словам обозревателя, после ухода американцев из Афганистана угроза со стороны таких групп, конечно же, возросла, хотя и сами талибы, и российские дипломаты всегда уверяли, что новые власти Афганистана контролируют ситуацию и не допускают возможности использования территории соседней страны для совершения террористических атак на центральноазиатские страны, "да и российская военная база в Таджикистане была усилена новыми вооружениями и бронетехникой".

По его словам, призывы о помощи со стороны Таджикистана не являются новыми. Президент Таджикистана всегда использовал возможность напомнить, что Таджикистан находится на передовой в борьбе с терроризмом, "что давало ему повод просить дополнительную финансовую и военно-техническую помощь, а также усиливать позиции силовиков страны".

"Думаю, что и на этот раз он воспользовался моментом, чтобы напомнить коллегам по ОДКБ о сложной ситуации у себя на границе и заручиться их поддержкой. Что касается заявления Лукашенко об оказании военной помощи Таджикистану, думаю, это был обычный реверанс в сторону старого друга.

И хотя в Таджикистане, как и в Казахстане, достаточно много социальных проблем, однако ситуация здесь достаточно стабильная, за исключением ситуации в Хороге, которую, как мне кажется, власти уже взяли под свой контроль. Поэтому как таковой возможности повторения казахстанских событий не существует. Если, конечно, власти сами не спровоцируют какой-либо конфликт на ровном месте", - отмечает А. Кадыров.

Таджикский политолог Амири Замон считает заявление Лукашенко и в целом обсуждения на Совете безопасности ОДКБ несколько далекими от реального положения дел.

"Все без исключения говорили об угрозе террористов, "спящих ячейках" и других деструктивных элементах и ни разу не упомянули о социально-экономических проблемах в своих странах, которые в Казахстане стали причиной массовых протестов. Заявление Лукашенко прозвучало в таком же духе. Налицо то, что военно-политический блок проявляет, по крайней мере официально, готовность бороться со следствием, но игнорирует причины", - говорит политолог.

Относительно вероятности повторения казахстанских событий в Таджикистане политолог отмечает, что Таджикистану может угрожать социальная нестабильность.

"Все текущие проблемы и угрозы связаны с плохим качеством жизни, безработицей, отсутствием необходимых возможностей для предпринимательства, отсутствием независимой судебной власти и т. д., что в совокупности может порождать социальную напряженность. Учитывая, что это длится много лет, можно говорить о любых угрозах. Поэтому таджикским властям есть над чем задуматься…

Конечно, на фоне казахской ситуации власти могут воспользоваться некоторым опытом и заручиться поддержкой Москвы.

Например, Казахстан успешно использовал конструкцию о "двадцати тысячах подготовленных террористов", поэтому и Таджикистан, скорее всего, будет преувеличивать любую угрозу на границе. Но, с другой стороны, есть и кыргызский опыт, когда они также призывали ОДКБ вмешаться, но она не стала этого делать, ссылаясь на то, что это внутренние дела страны", - отмечает политолог.

Источник: asiaplustj.info


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URL: https://www.vb.kg/412408
Теги:
ОДКБ, Таджикистан, Эмомали Рахмон
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