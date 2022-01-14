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Гражданин США задержан в Москве по подозрению в насилии над своими детьми

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Гражданин Соединенных Штатов был задержан в Москве по подозрению в насилии над собственными детьми. Об этом сообщает издание "Известия".

По данным СМИ, правоохранители получили заявление на 64-летнего подозреваемого от его супруги. По словам заявителя, ее муж неоднократно совершал действия насильственного характера в отношении сыновей 2010-го и 2014 года рождения.

Ранее, 5 января, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты сделают всё, чтобы законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов был принят уже в январе 2022 года.

Таким образом он прокомментировал убийство в Костроме пятилетней девочки. Над ребенком 4 января надругались двое мужчин, после чего девочку убили.

Один из подозреваемых, который признался в совершении преступления, ранее отбывал наказание за совершение преступления против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

21 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении для ранее судимых педофилов.

В соответствии с поправками за повторные преступления, связанные с насильственными действиями сексуального характера и совершенные в отношении несовершеннолетних до 18 лет, предлагается наказание в виде пожизненного лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/412411
Теги:
задержание, педофилия, США, Москва
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