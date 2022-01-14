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Василия Дашкова отпустили под домашний арест

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Экс-главу ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Василия Дашкова отпустили под домашний арест. Об этом редакции vb.kg сообщили источники.

По их данным, Дашкову изменили меру пресечения в связи с состоянием здоровья.

Также стало известно, что уголовное дело экс-главы ГП "НК "Кыргыз темир жолу" передано в Первомайский суд.

Напомним, 8 июня прошлого года ГКНБ задержал бывшего гендиректора госпредприятия "Кыргыз темир жолу" Василия Дашкова. По данным следствия, Дашков с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты за поставку товарно-материальных ценностей незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 млрд сомов.

18 мая 2021 года Первомайским районным судом Бишкека в отношении Василия Дашкова была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на условиях возмещения нанесенного ущерба, которого он не возместил.

Кроме того, установлены дополнительные факты вывода бюджетных средств из ГП "Кыргыз темир жолу". В частности, с января по апрель 2021 года из госпредприятия было выведено около 490 млн сомов. Таким образом, общая сумма нанесенного ущерба составила порядка 1,5 млрд сомов.


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URL: https://www.vb.kg/412413
Теги:
Кыргыз темир жолу, суд, Кыргызстан
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