Дом "жертвы Фредди Крюгера" продали за рекордную сумму

Дом, ставший знаменитым в фильме ужасов 1984 года "Кошмар на улице Вязов", продали за 2,98 миллиона долларов (1,2 миллиарда тенге) в американском штате Лос-Анджелес, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что дом с тремя спальнями и четырьмя ванными комнатами в районе Сполдинг Сквер был домом Нэнси Томпсон в классическом фильме режиссера Уэса Крейвена. В фильме дом был местом, где Томпсон, которую сыграла Хэзер Лэнгенкэмп, преследовал призрак Фредди Крюгера в ее снах.

Сотрудники агентства воспользовались прошлым недвижимости в киноиндустрии и прорекламировали одну из ванных фотографией Крюгера в джакузи. Личность нового владельца дома неизвестна.

"Основные моменты включают в себя открытую ретросовременную кухню, красивые встроенные элементы, величественные главные апартаменты и ванные комнаты в каждой спальне", - говорится в объявлении.

Также в доме есть отдельная прачечная, несколько помещений, где можно работать дома, и множество террас. Отмечается, что есть также коттедж для гостей с крытым патио и кухней, а также бассейн, окруженный цитрусовыми деревьями.

Дом 1941 года был перестроен в середине 2000-х годов английским дизайнером. Ранее он принадлежал режиссеру и сценаристу Лорин Скафарии, которая купила его за 2,1 миллиона долларов в 2013 году. Она сняла фильм "Стриптизерши" (2019) и написала сценарий фильма "Будь моим парнем на пять минут" (2008).