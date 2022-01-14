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На отстранении принца Эндрю от обязанностей настаивал его брат Чарльз

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- Назгуль Абдыразакова
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Старший сын и наследник королевы Великобритании Елизаветы II принц Уэльский Чарльз и его сын принц Уильям настаивали на отстранении от королевской жизни второго сына королевы принца Эндрю, который обвиняется в изнасиловании, и сыграли "важную роль" в принятии этого решения, пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Букингемском дворце.

В четверг пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что все военные титулы и королевские патронажи герцога Йоркского будут возвращены королеве, принц Эндрю не будет выполнять публичных обязанностей и станет защищать себя в суде как частное лицо.

Заявление последовало за отказом суда в Нью-Йорке удовлетворить просьбу принца отклонить иск к нему от правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняет его в изнасиловании. Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца Эндрю в том, что он якобы ее изнасиловал, когда ей было 17 лет. Джуффре - одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпстина, которого привлекли к уголовной ответственности за торговлю несовершеннолетними. Принц Эндрю отрицает связь с Джуффре.

Источник: "РИА новости"


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Теги:
Великобритания, мировые новости, новости мира, новости планеты
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