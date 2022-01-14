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Кыргызстанских военнослужащих встретили первые миротворцы из КР

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстанских миротворцев, вернувшихся из Казахстана, по месту дислокации в Толкмоке встретили первые миротворцы- кыргызстанцы, которые принимали участие в охране таджико-афганской границы.

Напомним, с 1992 по 1999 годы согласно межгосударственным договоренностям подразделения Вооруженных сил КР, выполняли задачи по охране внешней границы СНГ на таджикско-афганском участке.

В ходе столкновений с вооруженными группами нарушителей границы, в результате бандитских нападений на заставы, терактов и диверсий в составе кыргызского контингента были убитые, раненые и пропавшие без вести.

На сегодня насчитывается 1900 кыргызских миротворцев, охранявших таджикско-афганскую границу в период с 1992 по 1999 годы.


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URL: https://www.vb.kg/412423
Теги:
ветераны, Казахстан, армия, Кыргызстан, ОДКБ
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