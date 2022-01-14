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А вы помните, что завтра суббота, 15 января, считается рабочим днем

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане завтра, суббота, 15 января, - рабочий день. Вместо него мы отдыхали 4 января 2022 года.

Напомним, что председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году.

Согласно документу, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса КР, статьями 13, 17 конституционного Закона КР "О Кабинете Министров КР" кабинет министров КР постановляет:

1. Для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести:

  1. выходной день 15 января 2022 года - на рабочий день 4 января 2022 года;
  2. выходной день 26 февраля 2022 года - на рабочий день 5 января 2022 года;
  3. выходной день 26 марта 2022 года - на рабочий день 6 января 2022 года.

2. Рекомендовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести выходные дни в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.


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URL: https://www.vb.kg/412428
Теги:
Кыргызстан, работа
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