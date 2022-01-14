А вы помните, что завтра суббота, 15 января, считается рабочим днем

В Кыргызстане завтра, суббота, 15 января, - рабочий день. Вместо него мы отдыхали 4 января 2022 года.
Напомним, что председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал постановление о переносе выходных дней в 2022 году.
Согласно документу, в целях рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней, в соответствии со статьей 113 Трудового кодекса КР, статьями 13, 17 конституционного Закона КР "О Кабинете Министров КР" кабинет министров КР постановляет:
1. Для работников государственных и муниципальных организаций, учреждений и предприятий, финансируемых из государственного бюджета, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести:
2. Рекомендовать руководителям юридических лиц с частной формой собственности, работающих по графику пятидневной рабочей недели, перенести выходные дни в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.