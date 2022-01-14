Кыргызским борцам и тренерам вручили сертификаты на квартиры

В Бишкеке стартовал чемпионат республики по вольной и греко-римской борьбе среди мужчин. На церемонии его открытия во Дворце спорта имени Кожомкула кыргызским борцам и тренерам по итогам 2021 года были подарены десять квартир в Бишкеке.

Серебряный призер Олимпиады в Токио, обладательница золотой медали Чемпионата мира по вольной борьбе в Осло Айсулуу Тыныбекова получила сертификаты на получение однокомнатных квартир от главы Федерации борьбы Кыргызстана Мелиса Турганбаева и вице-президента Федерации женской борьбы Кыргызстана Динары Исаевой.

Серебряный призер Чемпионата мира по вольной борьбе в Осло и победитель Чемпионата мира среди спортсменов не старше 23 лет в Белграде Эрназар Акматалиев получил из рук Мелиса Турганбаева сертификат на 2-комнатную квартиру, а Бекболоту Мырзаназару уулу был вручен сертификат на однокомнатную квартиру.

Сертификаты на однокомнатные квартиры от федерации получили также Мээрим Жуманазарова и Айпери Медет кызы.

Сертификат получил и главный тренер женской сборной по борьбе Нурбек Изабеков.

Почетный гость чемпионата президент Ассоциации "Дордой" Аскар Салымбеков подарил однокомнатные квартиры Алибеку Осмонову, Акжолу Махмудову и Жоламану Шаршенбекову.

Вице-президент Федерации вольной борьбы Кыргызстана Алмаз Бекбоев от имени организации вручил главному тренеру сборной команды Кыргызстана по вольной борьбе Русланбеку Маджинову денежную премию в размере 425 тысяч сомов, старшему тренеру Исламбеку Тазабекову - 85 тысяч сомов и старшему тренеру Нурлату Такирову - 50 тысяч сомов.