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Депутата Орозайым Нарматову подозревают в наличии фальшивого диплома

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 14 января, депутат Жогорку Кенеша КР от партии "Бутун Кыргызстан" Орозайым Нарматова была вызвана на допрос в ГКНБ.

По данным личных источников одного из отечественных СМИ, депутата допросили по подозрению в подделке документов.

Сообщается, что Орозайым Нарматова получила диплом в московском колледже по специальности бухгалтер-экономист, на основании которого получила высшее образование в Джалал-Абадском университете.

В настоящий момент Нарматову допрашивают по поводу российского диплома.

Напомним, сегодня в Генпрокуратуру был вызван на допрос депутат ЖК Адахан Мадумаров, которого допрашивали в качестве свидетеля по делу кыргызско-таджикской границы.


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URL: https://www.vb.kg/412435
Теги:
Адахан Мадумаров, Бутун Кыргызстан
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