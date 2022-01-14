Депутата Орозайым Нарматову подозревают в наличии фальшивого диплома

Сегодня, 14 января, депутат Жогорку Кенеша КР от партии "Бутун Кыргызстан" Орозайым Нарматова была вызвана на допрос в ГКНБ.

По данным личных источников одного из отечественных СМИ, депутата допросили по подозрению в подделке документов.

Сообщается, что Орозайым Нарматова получила диплом в московском колледже по специальности бухгалтер-экономист, на основании которого получила высшее образование в Джалал-Абадском университете.

В настоящий момент Нарматову допрашивают по поводу российского диплома.

Напомним, сегодня в Генпрокуратуру был вызван на допрос депутат ЖК Адахан Мадумаров, которого допрашивали в качестве свидетеля по делу кыргызско-таджикской границы.