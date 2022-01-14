Молодежная сборная Кыргызстана по футзалу разгромила Турцию

Национальная команда Кыргызстана (до 19 лет) провела первый товарищеский поединок против представителей Турции.

12 января в Турции состоялся первый из двух товарищеских матчей. Кыргызстанцы одержали уверенную победу со счётом 4:1. Другие новости футзала и прогнозы на предстоящие матчи вы можете найти по ссылке: http://vseprosport.ru/.

Счёт в прошедшем поединке открыли турки. На второй минуте забил Элиачык. Этот гол стал единственным, который хозяева поля записали в свой актив. В составе сборной Кыргызстана отличились Бекмат Карыпбеков (11), Арсланбек Токоев (16), Азамат уулу Ильгиз (32) и Бектур Ильясов (37). Поздравляем наших спортсменов с победой!

Следующий контрольный матч Кыргызстана и Турции состоится 14 января. Товарищеские поединки проходят в качестве подготовки к международным состязаниям CAFA U-19 Futsal Championship. Он состоится с 9 по 18 февраля 2022 года. Принимать соревнования впервые будет столица Киргизии Бишкек. Ранее состязания проходили только в Душанбе (Таджикистан) и Ташкенте (Узбекистан). За победу на турнире предстоит бороться коллективам из стран, являющихся членами Центральноазиатской футбольной ассоциации (ЦАФА).