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Возбуждено уголовное дело в отношении зачисливших в вуз Орозайым Нарматову

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- Жан Алиев
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Пресс-служба ГКНБ сообщает, что возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Жалал-Абадского государственного университета (ЖАГУ) по факту незаконного зачисления в данный вуз депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой

В связи с активным обсуждением в обществе и социальных сетях факта вызова на допрос депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой, ГКНБ считает необходимым проинформировать общественность о причинах вызова.

В ходе проведения выборов в парламент страны органами национальной безопасности были получены данные о незаконном зачислении Орозайым Нарматовой в 2013 году сразу на 3 курс Жалал-Абадского государственного университета на основании диплома о среднем профессиональном образовании.

В ходе проведенной проверки также была получена информация о возможном предоставлении Орозайым Нарматовой поддельного диплома для поступления в ЖАГУ.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого было установлено, что в личном деле Орозайым Нарматовой в ЖАГУ отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие наличие у нее среднего профессионального образования, что свидетельствует о незаконности ее зачисления и получения диплома о высшем образовании.

Более того, в ходе следствия было установлено, что в период прохождения отдельных сессий и сдачи соответствующих экзаменов в ЖАГУ Орозайым Нарматова на территории страны отсутствовала и пребывала в России.

Соответственно Орозайым Нарматова не могла сдавать экзамены, находясь в Москве, что также свидетельствует о незаконности выдачи диплома о высшем образовании ответственными лицами ЖАГУ.

В этой связи Орозайым Нарматова была вызвана на допрос в качестве свидетеля для дачи соответствующих показаний по вышеуказанному уголовному делу, по результатам которого будет дана окончательная юридическая оценка фактам ее зачисления в ЖАГУ и выдачи ей диплома о высшем образовании.


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URL: https://www.vb.kg/412444
Теги:
Бутун Кыргызстан, Кыргызстан, уголовное дело, Депутат
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