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Самые высокие цены на уголь отмечены в Ноокатском районе и Баткене

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- Назгуль Абдыразакова
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Розничные цены на уголь по состоянию на 13 января 2022 года в среднем по республике составили 5 211,8 сома за тонну, сохраняясь на уровне декабря прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба нацстаткомитета.

По ее данным, минимальные розничные цены наблюдались в селе Чаек (3 000 сомов за тонну), городах Балыкчы (4 200 сомов за тонну), Нарын, Кара-Балта и Бишкек (4 500 сомов за тонну). В то же время, наиболее высокие цены на уголь зафиксированы в городах Ноокат (7 697 сомов за тонну), Баткен (7 426 сомов за тонну) и Кара-Суу (7 000 сомов за тонну).

"В отдельных наблюдаемых населенных пунктах отмечено снижение розничных цен на уголь, при этом наибольшее отмечено в городах Токтогул (на 622,6 сома за тонну), Кербен (на 510,5 сома за тонну), Талас (на 366,5 сома за тонну) и Исфана (на 232,2 сома за тонну)"-говорится в сообщении комитета.


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URL: https://www.vb.kg/412453
Теги:
Баткенская область, Нацстатком, Ноокатский район, цены на уголь
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