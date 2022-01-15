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Временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызстана и иностранцев

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- Назгуль Абдыразакова
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Обстановка на 15 января в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу стабильная: скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска не зафиксировано. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы.

По ее данным, пропуск лиц, пересекающих кыргызско-казахстанскую госграницу, по состоянию на 11:00 15 января 2022 г. осуществляется с ограничениями:

-временно ограничен въезд в Казахстан граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан;

-граждане Кыргызской Республики и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через пункты пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" (КР), "Чалдыбар-автодорожный" (КР), "Ак-Жол-автодорожный" (КР), "Чон-Капка-автодорожный" (КР);

-граждане Республики Казахстан, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через вышеуказанные КПП.

Пункт пропуска "Каркыра-автодорожный" (КР) работает только на прием граждан Республики Казахстан, находящихся в Кыргызстане.

Грузовые транспортные средства пересекают три пункта пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" (КР), "Чалдыбар-автодорожный" (КР) и "Чон-Капка-автодорожный" (КР) беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID – 19.

За период с 8:00 14 января 2022 г. по 8:00 15 января 2022 г. кыргызско-казахстанскую госграницу пересекли 732 грузовых автотранспортных средства, из них 499 ед. проехали через КПП "Ак-Тилек-автодорожный".

"Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что порядок функционирования пунктов пропуска может меняться в зависимости от обстановки", - говорится в сообщении погранслужбы.


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URL: https://www.vb.kg/412454
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, Погранслужба
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