Победитель проекта "Голос" Александр Волкодав стал отличником культуры КР

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Азамат Жаманкулов встретился с победителем проекта "Голос" Александром Волкодавом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи министр Азамат Жаманкулов поздравил Александра с победой и пожелал ему творческих успехов. Он также вручил Александру нагрудный знак "Отличник культуры" и сертификат на 100 тысяч сомов от имени кабмина.

"После состоялось обсуждение дальнейших планов и усилий по их реализации, и Александр сообщил, что продолжит творческую деятельность, а в дальнейшем будет в большом творческом гастроли в составе группы "Пелагеи", согласно договоренности, график работы плотный. Однако он отметил, что Кыргызстан в любом случае будет в центре его внимания, и подтвердил, что всегда будет на связи. "Очень важно поддерживать и поощрять творческих людей, поэтому я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность", - добавил Александр. В ходе переговоров министр предложил Александру принять участие в церемонии закрытия перекрестного года Кыргызстана и России и выразил готовность поддержать его, -говорится в сообщении Минкультуры.

Напомним, 32-летний Александр Волкодав стал победителем десятого сезона проекта "Голос". Александр Волкодав успешно прошел все этапы и стал финалистом проекта "Голос 10 сезон", где за победу он боролся с Элиной Пан, Ернаром Садирбаевым и Алишером Каримовым.

30 декабря 2021 года, в канун нового года, музыкант сделал подарок кыргызстанцам – победил в проекте. Именно в этот день на Первом канале вышел заключительный выпуск шоу. Зрители отдали большинство голосов именно Александру из команды Пелагеи.