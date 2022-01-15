Туалет за 2 млн сомов. Чиновников призвали не избегать "уятной" темы

Недавно в Сокулукском районе прошло торжественное открытие школьного туалета, на строительство которого было потрачено почти 2 млн. сомов. Средства, напомним, были выделены южнокорейскими спонсорами.

На церемонии открытия принял участие замакима Сокулукского района Самаган Мурcалиев, за что и был уволен, а аким Курбанбек Айтибаев получил выговор от главы кабмина. В соцсетях бурно обсуждали данное событие, многие выразили недоверие, что строительство туалета не может стоить таких денег. Гражданская активистка Alma Karsymbek опубликовала пост на своей страничке фейсбука по этому поводу.

"Как жаль, что СМИ перестали разбираться в проблемах и тупо, как обыватели, следуют волне хайпа ради показателей кликабильности- просмотра.

Боюсь, что после этого перестанут строить школьные туалеты, и тема сельских школьных туалетов так и останется постыдной, не стоящей государственного внимания!

Этот комфортный и безопасный туалет, с ГОРЯЧЕЙ водой и с фокусом для девочек, с наличием гигиенических средств для них, построен по инициативе неравнодушного к репродуктивному здоровью директора и классных спонсоров из Кореи!

А общество и соцсети, с подачи недалеких СМИ, зашеймили и осмеяли эту классную инициативу! А акимиат даже уволил замакима за участие в открытии! Ещё и директору наверное попало от Минобраза!

Это классный прецедент, это нужно поощрять и ДА, открывать именно так, торжественно и с перерезанием красных, белых, любого цвета лент!

Чтобы обращали на эту серьезную проблему внимание! Чтобы не только доноры и спонсоры, но и местные бюджеты выделяли средства на школьные туалеты, которые в сознании остаются уятной темой!

До тех пор, пока это станет не уятной темой, а обязательной! Чтобы в самом глухом селе были комфортные туалеты для мальчиков и особенно, девочек! С прокладками и водой! Пока не станет НОРМОЙ! А пока это не норма! И не будет, пока мы ржем над теми, кто пытается изменить аховую ситуацию с туалетами к лучшему!", - написала гражданская активистка.