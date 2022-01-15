Пограничниками КР пресечена незаконная провозка бытовой техники в РТ

Пограничники управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области пресекли факты незаконного провоза и передачи грузов через границу. Об этом сообщает пресс-служба погранслужбы

По ее данным, в местности Вышка Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд ПС ГКНБ КР обнаружил и задержал автомашину Volkswagen Crafter под управлением гражданина Кыргызской Республики М.И., 1993 г.р., который пытался нелегально провезти из Кыргызстана в Таджикистан груз - бытовую технику.

"В этот же день в селе Кара-Бак Баткенского района пограничники Баткенского пограничного отряда задержали гражданина Кыргызстана в момент получения контрабандного груза - более 30 ящиков мандаринов от гражданина Республики Таджикистан.

В момент задержания гражданин Республики Таджикистан успел скрыться на сопредельной территории. Пограничный наряд задержал уроженца Кыргызстана Т.З., 1996 г.р.

После оформления соответствующих документов задержанный и груз были доставлены на пограничную заставу для проведения разбирательства"- говорится в сообщении погранслужбы.