Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 96.57 - 98.07

В 2022 году дни культуры Кыргызской Республики пройдут в Турции

50  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

14 января 2022 года Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов принял Программного координатора Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации (ТИКА) в Кыргызской Республике г-на Османа Уста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр выразил уверенность в том, что 2022 год станет годом насыщенного сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. В частности, отметив такие важные мероприятия, как всемирные игры кочевников в Турции и дни культуры Кыргызской Республики в Турецкой Республике.

"В свою очередь, г-н Осман Уста поблагодарил министра за теплый прием и отметил важность события объявления города Бурсы (ТР) культурной столицей тюркского мира в 2022 году.

Также, проинформировал министра о проектах, реализуемых Агентством. Таким образом, был обсужден вопрос создания культурного центра им. М.Кашгари в Иссык-Кульской области и оцифровка архивных кинолент национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т.Океева. Осман Уста уведомил о том, что ТИКА заинтересованы в продолжении сотрудничества по этому спектру для ознакомления турецкого народа, молодежи в особенности, с кыргызским наследием.

Министр в свою очередь информировал о том, что в нынешнем году г. Каракол объявлен культурной столицей Содружества (СНГ), рамках подготовки к этому событию будет рассмотрена возможная локация Цетра им.М.Кашгари.

По итогам встречи Стороны отметили, что между Турцией и Кыргызстаном издавна упрочились теплые и братские отношения, благодаря которым осуществляются важные проекты в различных сферах и выразили готовность к дальнейшей проработке обозначенных проектов и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, -говорится в сообщении Минкультуры.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412468
Теги:
Министерство культуры и туризма, Турция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  