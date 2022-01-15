В 2022 году дни культуры Кыргызской Республики пройдут в Турции

14 января 2022 года Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Азамат Жаманкулов принял Программного координатора Турецкого Агентства по Сотрудничеству и Координации (ТИКА) в Кыргызской Республике г-на Османа Уста. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, министр выразил уверенность в том, что 2022 год станет годом насыщенного сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией. В частности, отметив такие важные мероприятия, как всемирные игры кочевников в Турции и дни культуры Кыргызской Республики в Турецкой Республике.

"В свою очередь, г-н Осман Уста поблагодарил министра за теплый прием и отметил важность события объявления города Бурсы (ТР) культурной столицей тюркского мира в 2022 году.

Также, проинформировал министра о проектах, реализуемых Агентством. Таким образом, был обсужден вопрос создания культурного центра им. М.Кашгари в Иссык-Кульской области и оцифровка архивных кинолент национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Т.Океева. Осман Уста уведомил о том, что ТИКА заинтересованы в продолжении сотрудничества по этому спектру для ознакомления турецкого народа, молодежи в особенности, с кыргызским наследием.

Министр в свою очередь информировал о том, что в нынешнем году г. Каракол объявлен культурной столицей Содружества (СНГ), рамках подготовки к этому событию будет рассмотрена возможная локация Цетра им.М.Кашгари.

По итогам встречи Стороны отметили, что между Турцией и Кыргызстаном издавна упрочились теплые и братские отношения, благодаря которым осуществляются важные проекты в различных сферах и выразили готовность к дальнейшей проработке обозначенных проектов и надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, -говорится в сообщении Минкультуры.