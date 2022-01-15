В Алматы отпущены из-под стражи четверо граждан Кыргызской Республи

Сегодня, в Алматы были отпущены из-под стражи четверо граждан Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-службы МВД КР.

По ее данным, их задержали по подозрению в участии в массовых беспорядках, но благодаря совместным усилиям МВД Кыргызской Республики, представительство МВД Кыргызской Республики в Казахстане, МВД Республики Казахстан и генеральным консульством Республики Казахстан достигнута договоренность об освобождении кыргызстанцев.

В настоящее время четверо граждан Кыргызской Республики: Закир Юбуров, Адан Хуров, Ильяс Мачо и Абду-Рахим Джиншанло отпущены из-под стражи. Кыргызстанцы живут в г.Алмате уже много лет и работают на местном рынке. Однако, по их словам они останутся в Казахстане.

В свою очередь, кыргызстанцы выразили слова благодарности в адрес МВД Кыргызской Республики, Представительство МВД КР в Казахстане, МВД Республики Казахстан и Генеральному Консульству Республики Казахстан. "Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо, всегда готовых помочь и оказать поддержку. Спасибо всем, кто не остался в стороне. Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не будет забыта" - отметили кыргызстанцы,