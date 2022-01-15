Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 96.57 - 98.07

Родственники погибшего гражданина КР в Казахстане вылетают в Алматы

169  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызстана за рубежом, Министерством иностранных дел принимаются все меры по оказанию всесторонней помощи каждому гражданину Кыргызстана, находящемуся на территории Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 15 января 2022 года, итогом проработки вызволения граждан КР стало освобождение казахстанской стороной ранее задержанных граждан КР А.Джишанло, 2001 г.р., И.Мачо, 1987 г.р., А.Хурова, 1991 г.р., и З.Ябурова, 1990 г.р. Все указанные граждане благополучно вернулись в свои семьи. Также сообщается что родственники погибшего в РК во время беспорядков Б.Б. вылетают в город Алматы для оформления соответствующих документов, - говорится в сообщении министерства.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412472
Теги:
Казахстан, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  