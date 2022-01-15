Родственники погибшего гражданина КР в Казахстане вылетают в Алматы

В рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызстана за рубежом, Министерством иностранных дел принимаются все меры по оказанию всесторонней помощи каждому гражданину Кыргызстана, находящемуся на территории Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 15 января 2022 года, итогом проработки вызволения граждан КР стало освобождение казахстанской стороной ранее задержанных граждан КР А.Джишанло, 2001 г.р., И.Мачо, 1987 г.р., А.Хурова, 1991 г.р., и З.Ябурова, 1990 г.р. Все указанные граждане благополучно вернулись в свои семьи. Также сообщается что родственники погибшего в РК во время беспорядков Б.Б. вылетают в город Алматы для оформления соответствующих документов, - говорится в сообщении министерства.