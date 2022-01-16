Какими изобретениями удивили на технологической выставке мира?

Через несколько дней после наступления нового года в Лас-Вегасе стартовала CES 2022 - одна из главных технологических выставок мира. Впервые за два года мероприятие проходило в привычном режиме, если не считать ограниченного количества участников и толпы людей в масках, - в 2021 году выставка состоялась в онлайн-режиме. Событие продолжает держать марку: уже многие годы оно открывает как серьезные IT-релизы, так и очень странные изобретения из потребительского сектора. "Лента.ру" собрала самые заметные и непонятные устройства с CES 2022.

Меняющий цвет автомобиль

У нового концептуального автомобиля BMW больше сходства с электронной книгой, чем может показаться на первый взгляд. Кузов BMW iX Flow покрыт миллионами микрокапсул с чернилами - похожие содержатся в экране электронных читалок. В зависимости от настроек электрического поля капсулы меняют цвет на черный или белый. Благодаря этому можно чередовать два цвета автомобиля и мгновенно переключаться между ними.

По словам инженеров, у данного изобретения есть не только эстетическая, но и практическая сторона. Белый кузов будет меньше нагреваться в жаркое время года, черный же, наоборот, может быть полезен зимой. Интересно, как отнесется к машинам-хамелеонам полиция разных стран, ведь мгновенно меняющий цвет автомобиль может пригодиться преступникам.

Мягкая игрушка, грызущая палец

Японский стартап Yukai Engineering представил на CES 2022 плюшевую игрушку Amagami Ham Ham, которая грызет палец. Концепция устройства якобы основана на глубинных потребностях человека, который любит, когда его кусают за пальцы, - многих приводят в восторг и успокаивают осторожные покусывания от младенцев и домашних животных. Проблема в том, что дети, как и животные, часто не знают меры и могут причинить боль подобной лаской. Игрушка в виде собаки или кота лишена этого недостатка - она всегда кусает одинаково аккуратно.

Следящая за здоровьем лампочка

Лампочка Sengled выглядит как устройство из будущего - она позволяет отслеживать показатели здоровья человека, который находится в помещении. Девайс использует особый радар FMCW, излучающий волны, которые снимают показатели пульса, температуры тела и отслеживают качество сна. В случае, если пользователю станет плохо, лампочка сообщит об этом его родственникам или вызовет скорую помощь.

Умную лампочку можно использовать и в качестве инструмента для охраны дома. Если девайс зафиксирует присутствие человека в квартире, то он уведомит об этом хозяина. Если расставить такие лампочки во всему дому, устройство позволит незаметно контролировать поведение домашних и сообщать о чрезвычайных происшествиях внутри квартиры.

Зарядка с защитой от подслушивания

Считается, что среди гиков довольно велика доля людей, обеспокоенных вопросами приватности. Если так, то беспроводной зарядник Pozio Cradle найдет свою аудиторию. Устройство представляет собой зарядку с нишей под смартфон. В углублении находится множество крошечных отверстий, через которые подается белый шум.

Когда пользователь ставит телефон на зарядку, аксессуар, помимо своего основного предназначения, начинает шуметь. Человеческое ухо не улавливает этот шум, зато он влияет на микрофоны смартфона. Если кто-то действительно прослушивает смартфон, то он не услышит ничего, кроме мерного шипения. По словам создателей, устройство Pozio Cradle полностью безопасно: у него нет ни микрофона, ни возможности подключения к интернету.

Устройство, отслеживающее запасы туалетной бумаги

Компания Homeplenish привезла на CES 2022 прибор для уборной, который позволяет оптимизировать потребление туалетной бумаги. Девайс состоит из ролика, на который крепится рулон: при каждом вращении туалетной бумаги гаджет оценивает ресурс и запоминает, на какой период времени ее хватает. Непосредственно перед тем, как бумага закончится, умное устройство оформит заказ нового рулона или упаковки на Amazon - частоту покупок можно настроить в приложении.

Изобретение Homeplenish уже доступно для покупки в США, здесь девайс стоит 24 доллара (около 1800 рублей). Ранее фирма выпустила держатель для бумажных полотенец, который тоже отсчитывал ресурс расходных материалов. В компании решили, что вопрос контроля за туалетной бумагой не менее актуален, чем проблема внезапно кончившихся салфеток.

Игровая мышь с SSD-накопителем

Многие модели игровых мышек имеют встроенный накопитель. Встроенная память нужна для сохранения конфигураций - для этой задачи обычно хватает нескольких мегабайт. Компания Adata пошла сильно дальше и представила первую мышь с SSD-накопителем на терабайт. Куда столько? На ней можно хранить библиотеку игр и переносить между разными компьютерами. Мышь-флешка имеет дополнительный порт USB-C и может передавать данные со скоростью 985 мегабайт в секунду.

Вероятно, первые пользователи найдут иное применение для устройства - портативный SSD для быстрого переноса личных данных или резервного копирования. Теоретически можно разместить внутри мыши целый мини-компьютер с процессором, материнской платой и аккумулятором, чтобы в путешествиях можно было поработать за любым свободным монитором или телевизором.

Круглый смартфон

Следящие за выставкой журналисты и блогеры отметили, что на рынке смартфонов нет ни одного круглого устройства: телефоны имеют строго прямоугольную форму. Cyrclephone - исключение из правил. Его создатели привозили девайс с круглым корпусом на CES еще в 2020 году, но спустя два года все еще верят в будущее телефонов "не как у всех".

Главная деталь изобретения - корпус округлой формы, в котором заточен дисплей в форме яйца. Внешний вид Cyrclephone уникален, но с точки зрения практической пользы это всего лишь смартфон с необычным дизайном. Изобретатели устройства почему-то уверены, что в 2020-х годах потребителям не хватает устройства для парного использования: здесь есть два разъема под наушники и два USB-порта. Однако до сих пор непонятно, как адаптировать Android-приложения под овальный экран.

Умный лоток для домашних животных

Компания PurrSong представила домик LavvieBot, который может автоматически собирать продукты жизнедеятельности кошек и собак. Как только животное сделает свое дело, устройство с помощью щетки уберет испачканный наполнитель в специальный отсек, который нужно извлекать и выбрасывать в мусор не чаще чем пару раз в месяц. Но это меньшее, на что способен лоток.

Стоимость гаджета составляет 899 долларов (около 66 тысяч рублей). По словам изобретателей, высокая цена обусловлена не только удобством, но и другими умными функциями. Например, лоток может взвесить животное и отправить данные на смартфон хозяина, а также сообщить, когда питомец посетил туалет - эта информация может быть полезна.

Наушники с очисткой воздуха

Airvida E1 позиционируются как первые в мире наушники с функцией очистки воздуха - действительно, сложно вообразить, что раньше кто-то мог додуматься до создания подобного гаджета. Прототип девайса был выпущен еще в 2019 году, а пандемия коронавируса лишь подстегнула создателей ускорить разработку необычной гарнитуры. В теории наушники могут втягивать летающие частицы SARS-CoV-2 и очищать воздух.

Устройство можно использовать как средство исключительно для очистки воздуха, так и в качестве обычных беспроводных наушников. В первом случае одной зарядки хватит на тридцать часов автономной работы, во втором - на восемь часов. Гарнитура продается по цене от 250 долларов (19 тысяч рублей).