Чем закончилась дружба тигра Амура и козла Тимура, которая стала сенсацией

За захватывающей историей дружбы Тимура и Амура следила вся страна. Шесть лет назад приятельские отношения между тигром и козлом стали настоящей сенсацией - о причинах странных отношений хищника и жертвы рассуждали и в СМИ, и в интернете. И несмотря на печальную развязку, их история оставила лишь положительные впечатления. Рассказываем, как сложилась судьба тигра Амура и козла Тимура.

Начало дружбы и невероятная популярность

Шесть лет назад произошло по-настоящему удивительное событие, которое, казалось бы, можно представить только в добром мультфильме. 2 ноября 2015 года в приморском сафари-парке тигр по кличке Амур встретился с козликом Тимуром, который должен был стать обедом хищника. Но, по парадоксальному стечению обстоятельств, хищник даже когтем не тронул свою добычу. А наоборот, подружился с ней!

Сафари-парк был создан специально для разведения амурских тигров. И условия в нем приближены к естественной среде обитания хищников. Поэтому и еда у них самая настоящая: кролики, козлики. Но тигр Амур воспринял Тимура не как жертву, а как друга. К слову, козлик оказался неробкого десятка и даже на несколько дней выгнал тигра из его "спальни". Чем, возможно, заслужил еще большее уважение хищника.

В итоге Амур и Тимур стали жить в одном вольере. Тигр в своих звериных апартаментах, а козлик - сверху, на крыше. Им разрешили находиться вместе, потому что жизни Тимура, к удивлению сотрудников парка, ничего и не угрожало. Животные даже играли вместе - гоняли по вольеру мяч.

С этого момента началась история парадоксальной дружбы хищника и жертвы, которая обрела невероятную популярность. О животных рассказывали в новостных сюжетах, им посвящали группы в соцсетях, а сотрудники сафари-парка регулярно вели прямые трансляции, которые смотрели многочисленные поклонники неразлучных друзей. В честь тигра и козла даже планировали создать одноименный фонд.

Упрямый характер и лопнувшее терпение

Увы, не все складывалось так сказочно - отношения Тимура и Амура все-таки дали трещину. А все из-за упрямого и взбалмошного характера козлика, которого не зря назвали в честь полководца и завоевателя Тамерлана.

"Он просто донимал тигра: сталкивал его, иногда даже рогами, наступал на него. Тигр все это время смотрел на козла как на шалуна. И месяц спокойно терпел его выходки", - рассказал директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев.

Спустя почти три месяца крепкой дружбы, 26 января 2016 года терпение Амура лопнуло. Он схватил козла за загривок и резким движением сбросил со склона. Несмотря на то, что цели убить травоядного товарища у тигра не было, сотрудники парка решили разлучить поссорившихся друзей. Тем более после травмы Тимуру понадобилась транспортировка в Москву, операция и длительное восстановление.

Лучше порознь: чем закончилась история Амура и Тимура

После злополучной стычки жизненные пути тигра и козлика разошлись. Тимуру подыскали красавицу-невесту из Подмосковья - козочку Меркель. В 2017 году у них родился первенец. В общей сложности у бесстрашного козла появилось аж семеро детишек.

Амур тоже не терял времени даром: в 2016 году его познакомили с тигрицей Ассури. За 5 лет у этой амурской пары появились трое очаровательных полосатых тигрят. Все они находятся под присмотром программы по защите амурских тигров.

Источник: femmie