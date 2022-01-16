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В "красной зоне" находятся беременные и роженицы, двое в тяжелом состоянии

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- Назгуль Абдыразакова
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На 15 января 2022 года в "красной зоне" Ошской межобластной клинической больницы находятся 16 пациентов: из них 8 беременные и 8 рожениц. Двое в тяжелом состоянии.Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По ее данным, отделении инфекции №2 Ошской межобластной клинической больницы перепрофилированы для лечения беременных, рожениц и новорожденных с COVID-19 по г. Ош и Ошской области. На базе отделения инфекции №2 ОМОКБ развернуто отделение строгого противоэпидемического режима для лечения беременных, рожениц и новорожденных с COVID-19.

"В составе бригады врачей есть инфекционист, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог и врач неонатолог. Консультация врачей других узких специальностей проводятся по необходимости. Создана мультидисциплинарная группа для онлайн консультации. Прием и госпитализация беременных и рожениц проводится по согласованию с координатором области по родовспоможению", - говорится в сообщении министерства.

Минздрав просит беременных и рожениц соблюдать актуальные рекомендации медицинских работников.


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URL: https://www.vb.kg/412484
Теги:
Ошская область, беременность, COVID-19
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