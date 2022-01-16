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Китайская традиционная медицина спасла жизнь пассажирке поезда

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- Нина Ничипорова
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В высокоскоростном поезде D3720, следовавшем из Бэйхая в Гуанчжоу, пассажирка из Бразилии по имени Мэдди пожаловалась персоналу поезда на чувство стеснения в груди и дискомфорт в сердце. Главный кондуктор Линь Ехуэй незамедлительно обратилась по радиосвязи с просьбой к пассажирам-медикам об оказании срочной помощи. Услышав по громкой связи просьбу главного кондуктора, женщина-врач Чэнь из больницы традиционной китайской медицины провинции Гуандун, находившаяся в том же поезде, быстро пришла на помощь Мэдди. Другая пассажирка выступила в качестве переводчика. Получив согласие Мэдди, доктор Чэнь приступила к оказанию помощи с помощью методик китайской традиционной медицины.

Перед тем, как поезд прибыл в город Гуанчжоу, состояние Мэдди в целом пришло в норму, и на ее лице даже появилась улыбка. Прощаясь со своими спасителями, девушка из Бразилии выразила огромную благодарность неравнодушным пассажирам и персоналу поезда и свое восхищение традиционной китайской медициной. О чем сообщила "Жэньминь жибао".


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URL: https://www.vb.kg/412487
Теги:
железная дорога, спасатели, поезд
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