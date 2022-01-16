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Валерий Латыпов: Показатель товарооборота между РФ и КР вырос

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- Светлана Лаптева
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Индикатором сотрудничества всегда считается то, насколько оживленно ведется торговля, как складывается сотрудничество между странами. Мы попросили торгпреда России в Кыргызстане Валерия Cагитовича Латыпова рассказать о том, каким оказался 2021 года для России и Кыргызстана.

- Россия остаётся главным торговым партнёром Кыргызской Республики и продолжает занимать первое место по товарообороту, оставив позади Китай и Казахстан. За десять месяцев 2021 года показатель товарооборота между нашими странами составил 1,925 млрд. долларов США, что на 38,8% выше аналогичного показателя прошлого года. Импорт киргизских товаров в Россию за 10 месяцев 2021 года составил 0,263 млрд. долларов США (+36,3%), экспорт российских товаров в Кыргызстан за десять месяцев 2021 года достиг 1,662 млрд. долларов США (+39,2%).

Торгпредством оказана поддержка по 140 обращениям российских экспортёров, заключено 19 экспортных контрактов на общую сумму 59,3 млн. долларов США, приняло участие в 32 мероприятиях национального и международного уровней, провело работу по повышению осведомлённости экспортёров и киргизских партнёров о деятельности Торгпредства, оказало помощь российским компаниям в преодолении торговых барьеров.

Торгпредство осуществляет поддержку проектов создания сборочных производств российской продукции на территории Кыргызской Республики. В настоящее время ведётся работа по созданию сборочных производств специальной техники ЧЕТРА и автобусов на газу НЕФАЗ.

Торгпредство активно участвует в сохранении и расширении присутствия российских товаров и услуг на рынке Кыргызской Республики. В отчётный период показательным экспортным кейсом стало увеличение поставок российского авиационного топлива в Кыргызскую Республику и возвращение объёмов поставок ОсОО "Газпромнефть-Аэро Кыргызстан" (дочернее предприятие ПАО "Газпром") на докризисный уровень, несмотря на резкое уменьшение количества рейсов в аэропорту "Манас" (г. Бишкек) в 2020-2021 гг.

Торгпредство ведёт усиленную работу по привлечению российских компаний к участию в государственных и коммерческих тендерах, проводимых кыргызской стороной. Благодаря своевременному информированию и разъяснению условий участия, а также организационной поддержке, осуществляемой Торгпредством, российские поставщики принимают участие и выигрывают в конкурсных торгах для нужд кыргызских муниципальных и государственных предприятий и ведомств, а также в тендерах, проводимых частными компаниями и международными финансовыми институтами.

Торгпредство постоянно работает в направлении увеличения количества экспортных ниш для российских товаров и услуг.Новым направлением экспорта российской продукции в Кыргызскую Республику и новым рынком сбыта, открытым Торгпредством в отчётном периоде, стали поставки спортивного и охотничьего оружия российского производства, а также патронов к нему. Объём рынка превышает 2 млн. долларов США в год.

Также в этом году впервые дочерняя компания российской страховой компании АРСЕНАЛЪ застраховала такие крупные объекты, как воздушное судно "Эйр Манас", спецтехнику, работающую на Джеруе. Ещё одним новым направлением в уходящем году стало открытие дочерней компании "Нацпромлизинг-Кыргызстан", которая будет осуществлять лизинговые операции с российском оборудованием для кыргызских партнёров.

В следующем году запланировано большое количество мероприятий с участием российских экспортёров: выставки, круглые столы, роуд-шоу российского спецаавтотранспорта, бизнес-миссии российских регионов. В наступающем году Кыргызстан председательствует в ЕАЭС, поэтому ключевые мероприятия с участием глав стран-участниц ЕАЭС будет проходить здесь. Мы ожидаем дальнейший рост товарооборота между нашими странами, повышение деловой активности, особенно в сфере создания сборочных производств и совместных предприятий. Надеемся, что наступающий год даст возможность реализовать все перспективные проекты для взаимовыгодного сотрудничества и процветания.


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URL: https://www.vb.kg/412494
Теги:
торговля, Россия, Кыргызстан
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