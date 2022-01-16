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Сильвио Берлускони выдвигает свою кандидатуру в президенты Италии

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- Назгуль Абдыразакова
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Ровно за 10 дней до начала первого тура голосования правоцентристы, состоящие из партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии" официально выдвинули в качестве своего кандидата на пост главы государства 85-летнего Сильвио Берлускони. Об этом сообщает миланская Corriere della sera.

Берлускони пригрозил выйти из коалиции, если премьера Драги изберут президентом. Лидеры партий Маттео Сальвини, Джорджа Мелони и руководители "Вперед, Италии", главой которой является Берлускони пришли консенсусу в ходе встречи на Вилле Гранде.

"У Сильвио Берлускони есть авторитет и опыт, которые заслуживает страна и ждут итальянцы", - цитирует совместное заявление политиков издание.

Источник: "Российская газета"


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URL: https://www.vb.kg/412495
Теги:
выборы, Италия, президент
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