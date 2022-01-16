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О задержании еще одного гражданина КР в Казахстане сообщили в соцсетях

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- Назгуль Абдыразакова
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Стало известно о задержании гражданина Кыргызстана Чолпонбека Сыдыкова в Казахстане. Об этом написала пост в социальных сетях жительница Алма-Аты Айгуль Сартбаева. Ниже приводим текст публикации.

"Чолпонбека Сыдыкова, 46 лет, гражданина Кыргызстана, я знаю несколько лет. Он приезжает сюда подрабатывать мастером по сборке мебели. Хороший, добрый и безобидный человек. У него 8 января 22 года заканчивался срок временной регистрации, который длится 90 дней. И он решил ехать домой, в Бишкек. Неосторожный, глупый поступок, надо было сидеть дома, лучше нарушить миграционные правила, чем попасть под облаву во время антитеррористической операции. Его высадили из такси на блок-посте на выезде из города. Данные таксиста у нас имеются. Задержали, увезли предположительно в ИВС посёлка Кошмамбет для проверки причастности к беспорядкам. В беспорядках он не участвовал, сидел дома, есть свидетели, которое это могут подтвердить. Хозяин квартиры, где он жил и был зарегистрирован, пошёл с заявлением в Алмалинское РУВД, но там его завернули, предложив звонить на 102. А он хотел в заявлении на поиск подтвердить алиби Чолпонбека. Работодатель готов подтвердить факт его работы. Мы заявили о его задержании в консульство Республики Кыргызстан в Алматы, они его пока не нашли. Заявили на 1414, я заполнила заявку на поиск в https://poisk-lider.kz/order?lang=ru, но не поняла, прошла ли она. Я беспокоюсь за него, на такого маленького бесправного человека легко повесить участие в событиях. Случай с Викрамом Рузахуновым с синим лицом пугает. А если бы он не был известным джазовым пианистом, а был таким же мастером, рабочим человеком, как Чолпонбек!? Я надеюсь, что там, где его задержали, разберутся и выпустят. Пишу сюда, потому что мне сказали, что только публичный резонанс и гласность могут помочь вытащить Чолпонбека из застенков. Спасибо консульству Кыргызстана, они реально ищут людей и готова оказать помощь, если потребуется", - говорится в сообщении Айгуль Сартпаевой.


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URL: https://www.vb.kg/412499
Теги:
задержание, Казахстан, Кыргызстан
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