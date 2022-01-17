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В парламенте Казахстана отреагировали на слухи о смерти Назарбаева

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- Назгуль Абдыразакова
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Депутат мажилиса парламента Казахстана Азат Перуашев выразил уверенность в том, что в ближайшее время ситуация в республике стабилизируется. В беседе с корреспондентом радиостанции "Говорит Москва" он также отреагировал на слухи о смерти бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

"У меня нет информации на этот счет. Я смею вас заверить, что наше общество, наш народ справится с этой проблемой, с той ситуацией, в которой мы сегодня оказались", - ответил Перуашев на вопрос корреспондента.

15 января глава ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Назарбаев давно умер и был похоронен. На эту мысль политика натолкнуло то, что бывший глава Казахстана долгое время не появлялся на публике.

Похожее мнение в разговоре с "Лентой.ру" выразил политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Он посчитал, что молчание Назарбаева на фоне кризиса в стране говорит о том, что бывший президент либо умер, либо недееспособен.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Митингующие потребовали отставки правительства, новых выборов и рассмотрения вопроса о люстрации людей из "клана" экс-президента Нурсултана Назарбаева. Протест перерос в захват правительственных зданий и мародерство. Во время беспорядков погибли 225 человек, в том числе 19 полицейских и военнослужащих.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/412505
Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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