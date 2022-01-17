В Ташкенте живодеры отрезали нос, вырвали когти и спалили усы коту. Его доставили в тяжелом состоянии в ветеринарную клинику. Зоозащитники обратились в МВД с просьбой найти тех, кто это сделал, сообщают СМИ.

"16 января на имя директора Общества защиты животных Mehr va Oqibat поступили два заявления о вопиющем случае жестокости в столичном массиве "Спутник". Заявления были написаны гражданками, которые нашли и спасли кота, пострадавшего от рук неизвестных. У животного был отрезан нос, выдраны когти, на лапах отчетливо просматриваются следы от верёвки, где также видны участки некротизированных тканей. Кроме того, у кота были спалены усы, а на теле местами отсутствует шерсть", – отметили зоозащитники.

После обнаружения изувеченное животное в крайне тяжёлом состоянии было доставлено в ветеринарную клинику, где эксперты подтвердили, что травмы нанесены человеком или, возможно, группой лиц.

Сейчас животное проходит курс интенсивной терапии. Затем питомец будет переведён в приют "Васька", где волонтеры начнут искать ему новых хозяев.