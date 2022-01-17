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Зять Назарбаева сложил полномочия главы Нацпалаты предпринимателей

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- Айжан Мамбеталиева
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Зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев ушел с поста главы национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Соответствующее обращение Кулибаева опубликовано сегодня, 17 января, на сайте палаты.

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен", - говорится в обращении Кулибаева. Он поблагодарил делегатов съезда и членов президиума за доверие и заявил, что для него было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей.

Тимур Кулибаев женат на средней дочери бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динаре.


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URL: https://www.vb.kg/412515
Теги:
Казахстан, Нурсултан Назарбаев
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