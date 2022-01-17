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КПП на кыргызско-казахской границе возобновили пропуск людей и машин

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- Айжан Мамбеталиева
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Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ сообщает, что пункты пропуска "Кен-Булун - автодорожный" и "Токмок - автодорожный", дислоцированные на кыргызско-казахстанском участке госграницы в Чуйской области, с 17 января возобновили пропуск лиц и транспортных средств.

По состоянию на 10 часов обстановка в пунктах пропуска через кыргызско-казахстанскую госграницу стабильная.

Пропуск лиц, пересекающих кыргызско-казахстанскую госграницу, по состоянию на 10 часов 11 января осуществляется с ограничениями: временно ограничен въезд в Казахстан граждан КР и иностранных граждан, граждане КР и иностранные граждане, находящиеся в Казахстане, могут выехать из Казахстана через пункты пропуска "Ак-Тилек - автодорожный", "Чалдыбар-автодорожный", "Ак-Жол-автодорожный", "Токмок-автодорожный", "Чон-Капка-автодорожный", граждане Казахстана, находящиеся в Кыргызстане, могут выехать из Кыргызстана через вышеуказанные КПП.

Пункт пропуска "Каркыра - автодорожный" (КР) работает только на прием граждан Казахстана, находящихся в Кыргызстане.

Грузовые транспортные средства пересекают три пункта пропуска "Ак-Тилек - автодорожный" (КР), "Чалдыбар - автодорожный" (КР) и "Чон-Капка - автодорожный" (КР) беспрепятственно, с учетом ограничений, связанных с COVID–19.

Только порожние грузовые автотранспортные средства могут выехать из Кыргызстана в Казахстан через пункт пропуска "Кен-Булун - автодорожный".

Скоплений лиц и транспортных средств в пунктах пропуска не зафиксировано.

Пограничная служба ГКНБ напоминает, что порядок функционирования пунктов пропуска может меняться в зависимости от обстановки.


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URL: https://www.vb.kg/412517
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
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