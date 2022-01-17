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На мукомольных заводах проверили количество и качество зерна

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники лаборатории экспертизы зерна департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур провели проверку качества и количества зерна в государственном резерве мукомольных заводов.

На мукомольных заводах "Кант-Дан-Азык" в Чуйской области, "ГП Дан", "Алтын-Дан" в Иссык-Кульской области, "Кара-Суу-Дан-Азык" в Ошской области и "Азрет-Айыб" в Джалал-Абадской области проверили качество местного, а также импортного зерна пшеницы и мучных изделий, хранящихся в открытых акционерных обществах.

В ходе проверки были взяты пробы для определения качества излишков зерна пшеницы и использованы для определения количества зерна с помощью рулетки. В соответствии с утвержденными нормативными правилами хранения при хранении зерна анализируют его состояние, запах, температуру, вентиляцию, дезинсекцию, влажность и другие качественные показатели. Лабораторные исследования применялись для определения вязкости, содержания белка и крахмала в зерне, а также для оценки качества хранимой муки высшего, первого и второго сортов.

Оценено и проанализировано качество пшеницы, импортируемой из Казахстана, Узбекистана и России. Также была исследована местная пшеница. По результатам экспертизы хранящаяся пшеница относится к 3 классу или имеет вязкость не менее 23 процентов и обладает питательными свойствами.

Специалисты лаборатории установили, что качество зерна соответствует состоянию государственного резерва. Хранение зерна и муки оценено как удовлетворительное, установлено отсутствие неприятных запахов и вредителей.


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URL: https://www.vb.kg/412518
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, мука, Кыргызстан, зерновые
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