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В Чуйской области проводят профилактические работы с местными жителями

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в период времени с 10 января по 14 января сотрудниками службы общественной безопасности ОВД Кеминского, ОВД города Токмака, ОВД Ысык-Атинского и ОВД Панфиловского района на передвижных приемных пунктах милиции были проведены профилактические и разъяснительные мероприятия с местными жителями.

Так, уполномоченными участковыми милиции ОВД Кеминского района в целях предотвращения преступлений, связанных с кражей чужого имущества, а также в том числе краж скота, были проведены профилактические и разъяснительные беседы с владельцами и работниками кошар, расположенных на пастбищах Кеминского района. Сотрудниками милиции были даны разъяснения о необходимости постоянного контроля над своим скотом и соблюдения элементарных мер предосторожности.

Сотрудниками службы общественной безопасности города Токмака были проведены профилактические и разъяснительные мероприятия с местными жителями приграничных сел. Сотрудниками милиции были разъяснены о необходимости соблюдения законности и решения всех имеющихся вопросов в рамках закона. Кроме того, также были даны рекомендации по сохранности своих имуществ.

В свою очередь участковые милиции ОВД Ысык-Атинского района на передвижных приемных пунктах милиции встретились с жителями города Канта и провели с ними беседы по предотвращению карманных краж в общественных местах и необходимости соблюдения элементарных мер сохранности своих вещей.

Сотрудниками ОВД Панфиловского района в целях выявления граждан, незаконного хранящих огнестрельное оружие, были проведены профилактические мероприятия. Сотрудниками милиции были проверены все лица, имеющиеся разрешение на хранение огнестрельного оружия, им были даны разъяснения о необходимости соблюдения правил хранения огнестрельного оружия.


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URL: https://www.vb.kg/412521
Теги:
ГУВД, Кант, Кеминский район, Чуйская область, Ысык-Атинский район
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