Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 96.22 - 97.73

В Сокулукском районе просят опознать погибшую женщнину

238  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

10 января 2022 года в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение из территориальной больницы по факту смерти неустановленной женщины азиатской внешности, примерный возраст которой 40-45 лет.

Приметы: худощавого телосложения, волосы короткие крашенные в пепельный цвет, рост примерно 155 сантиметров.

Была одета: куртку черного цвета, кроссовки красного цвета с эмблемой "М", штаны спортивные черного цвета.

В случаи, если кто-то узнает погибшую женщину, сотрудники ОВД Сокулукского района просят сообщить по номерам: дежурная часть: (0-3132) 5-33-80, (0312) 60-75-67, (0508) 27 88 66.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412525
Теги:
ГУВД, Сокулукский район, Чуйская область
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  