В Сокулукском районе просят опознать погибшую женщнину

10 января 2022 года в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение из территориальной больницы по факту смерти неустановленной женщины азиатской внешности, примерный возраст которой 40-45 лет.

Приметы: худощавого телосложения, волосы короткие крашенные в пепельный цвет, рост примерно 155 сантиметров.

Была одета: куртку черного цвета, кроссовки красного цвета с эмблемой "М", штаны спортивные черного цвета.

В случаи, если кто-то узнает погибшую женщину, сотрудники ОВД Сокулукского района просят сообщить по номерам: дежурная часть: (0-3132) 5-33-80, (0312) 60-75-67, (0508) 27 88 66.