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Женщина, пострадавшая от автонаезда, ищет сбившего ее водителя

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке был совершен автонаезд на 74-летнюю Зою Петровну Магай. Она получила многочисленные травмы, но, к счастью, выжила. Сейчас она обратилась в редакцию vb.kg, чтобы разыскать людей, которые были в сбившей ее машине, а также найти незнакомца, который помог ей после ДТП добраться до дома.

Зоя Магай торгует газетами и журналами недалеко от своего дома и уже много лет ходит на закупку свежей прессы ранним утром на газетный рынок. Вот и в то злополучное утро, 26 ноября, она, как обычно, еще до рассвета отправилась на закупку.

По ее словам, наезд произошел примерно в 5.15 утра в районе пересечения Медерова и Байтик Баатыра, напротив кафе "Омар Хайам".

"Моросил дождь. Я шла по обочине дороги по Медерова в сторону Байтик Баатыра. Момент наезда не помню, очнулась, когда почувствовала, что какие-то незнакомые люди меня тащат под руки, а с ноги слезает обувь. Я об этом им сказала, они остановились, я сама натянула ботинок и завязала шнурок. Потом они затащили меня в машину. Там я поняла, что их трое молодых людей. Они между собой на кыргызском языке обсуждали, что же теперь со мной делать. Сначала прозвучало слово "больница", а потом кто-то из них сказал: "Будут проблемы", и я опять потеряла сознание. Очнулась, когда поняла, что опять сижу на обочине дороги. Вокруг еще темно, а на улице ни души", - вспоминает Зоя Петровна.

Она в состоянии шока, еще не осознавая, что получила травмы, стала искать хоть какой-то помощи на безлюдной улице.

"К счастью, услышала в нескольких метрах от себя звук мотора. Оказалось, что это рядом с автомойкой случайный автомобилист разогревал машину и собирался ехать. Я почти ползком добралась до него и попросила довезти домой. У меня все лицо было в крови, колени разодраны. Но незнакомец лишь спросил мой адрес и усадил в машину. Он довез меня до дома и помог добраться до двери квартиры. Во время пути ничего не спрашивал. Я предполагаю, что он видел момент, когда и как меня сбили, поэтому и не задавал вопросов", - говорит пенсионерка.

Уже за порогом дома женщина потерла сознание и упала прямо на пол. Ее разбудили лишь поздно вечером обеспокоенные дети, которые не могли достучаться до нее. Они и вызвали "скорую помощь". Из дома на "скорой" пенсионерку доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Медики констатировали сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины на лице, ушиб грудной клетки.

"Медики и сообщили в милицию, что травмы получила в результате автонаезда. Лишь однажды, на седьмой день после ДТП, ко мне в больницу приходил сотрудник милиции. Расспрашивал о том, что помню, и все, с тех пор ничего не известно", - говорит Зоя Петровна.

По словам женщины, она не запомнила ни марку, ни номер автомобиля, сбившего ее. Также не запомнила автомобиль человека, который подвез ее до дома.

"Очень хотелось бы найти и поблагодарить человека, который подвез и оказал первую помощь. Ну и, конечно же, надеюсь, что проснется совесть у тех, кто меня сбил и бросил на улице погибать. Возможно, они осознают свой поступок и помогут с лечением", - говорит пенсионерка.


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URL: https://www.vb.kg/412528
Теги:
ДТП, травмы, Бишкек, автонаезд
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