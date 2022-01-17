Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 96.22 - 97.73

Беглый банкир Аблязов раскрыл план смены власти в Казахстане

264  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил в интервью РИА Новости, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны и намерен попросить помощи у Запада.

"Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность", - сказал он.

По словам финансиста, он планирует вернуться в республику, хотя заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Он не исключил, что это произойдет в ближайшее время.

Аблязов также планирует заручиться поддержкой западных лидеров.

"Мы будем обращаться. Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане", - добавил собеседник агентства.

Политик отметил, что сейчас постоянно проживает во Франции. В другие страны он не выезжает, опасаясь преследования со стороны казахстанских властей.

На родине суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 миллиарда долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, его заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. В 2019 году банкир был инициатором крупных протестных акций в день президентских выборов.

В первые дни 2022-го в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился организовать регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.

Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412537
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  