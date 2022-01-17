В Узбекистане проведут Национальную спортивную олимпиаду

В Узбекистане планируется провести Национальную спортивную олимпиаду, сообщают СМИ со ссылкой на данные столичного хокимията.

Данный турнир будет проводиться каждые два года по национальным и олимпийским видам спорта.

Победители и призеры спортивных игр в заключительном этапе в общекомандном зачете (I-III места) награждаются единовременным денежным вознаграждением в размере:

за первое место – 200 миллионов сумов

за второе место – 150 миллионов сумов

за третье место – 100 миллионов сумов

Победители и призеры (I-III места) в финальном этапе спортивных игр награждаются наградой Президента Узбекистана.

Кроме того, победители будут приниматься на дневную, заочную и вечернюю формы обучения в вузы на основе дополнительных государственных грантов, а по направлению физической культуры и спорта – без экзаменов. Студенты высших учебных заведений (бакалавриат) будут приниматься на основе дополнительных государственных грантов в магистратуру по соответствующим направлениям без экзаменов.