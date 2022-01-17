В Таласе дебошира оштрафовали и поставили на учет за домашнее насилие

В представительство омбудсмена по Таласской области обратилась жительница Таласа А.Ж., которая сообщила, что ее муж, употребляя алкоголь, не дает покоя ей и их несовершеннолетнему сыну, и поэтому, когда он бывает пьяным, она с детьми вынуждена ночевать на улице, так как они не могут войти в дом, даже сейчас – зимой. Кроме того, по утверждению А.Ж., их сын-подросток получил психическое расстройство и совершил попытку суицида, и когда заявительница позвонила в милицию и пожаловалась на своего мужа, то его лишь оштрафовали, причем женщине пришлось самой оплатить этот штраф.

15 октября 2021 года представительством омбудсмена по Таласской области был направлен соответствующий запрос на имя начальника Таласского РОВД. В ответе Таласского РОВД от 12 ноября 2021 содержалась лишь отписка о мероприятиях, проводимых в отношении А.Ж. и ее сына. Тогда, 15 ноября 2021 года, представительством акыйкатчы был направлен повторный запрос на имя начальника Таласского РОВД, с просьбой предоставить информацию о том, какие меры были приняты к супругу заявительницы А.Ж. по фактам его психологического (домашнего) насилия по отношению к своей жене и ребенку. Этот запрос представительства акыйкатчы также остался без должного ответа со стороны Таласского РОВД.

Третий запрос был отправлен 22 декабря 2021 года. В итоге в данном РОВД отреагировали и 29 декабря 2021 года., согласно поданному ранее заявлению А.Ж., оно было зарегистрировано за 02-068-2021-002ХХХ и начато доследственное производство.

В ответе из РОВД также сообщается, что в действиях супруга заявительницы А.Ж. есть признаки правонарушения и он признан виновным по статье 52 Кодекса о нарушениях КР, вследствие чего он был оштрафован на 10 тысяч сомов и поставлен на учет в Таласском РОВД по факту домашнего насилия. Кроме того, с нарушителем проведены профилактические беседы. Сейчас он находится под наблюдением участкового инспектора.

Данное заявление находится на контроле представительства омбудсмена по Таласской области.